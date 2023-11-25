Eskişehir'de Teksan Sanayi Sitesi'nde seyreden bir tır, park halindeki 3 tıra çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de park halindeki 3 tıra çarpan tırda bir kişi yaralandı

Eskişehir'de bir tırın, park halindeki 3 tıra çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Teksan Sanayi Sitesi 1. Cadde'de seyreden M.K.Ü. idaresindeki 26 AAY 719 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde duran 3 tıra çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücü M.K.Ü'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.