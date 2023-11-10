Eskişehir'de Otopark Sorunu: Fiyatlar Yüksek, İşletmeciler Savunma Yaptı

Eskişehir'de kent merkezinde park edecek yer bulamayan araç sahipleri otopark fiyatlarının yüksek olmasını eleştirirken, otopark işletmecileri ise fiyatlarının uygun olduğunu savundu.

Eskişehir'de son yıllarda araç sayısının artmasıyla birlikte yoğunlaşan otopark problemi vatandaşların tepkisini topluyor. Özellikle şehrin merkezi noktalarında araçlarını park edecek alanlar bulmak konusunda güçlük çeken sürücüler, araçlarını otoparklara koymak istediklerinde yüksek fiyatlarla karşılaştıklarını öne sürdü. Vatandaşların esnaflarla alışveriş yapacağı bölgelerin de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından açık ücretli park alanı haline çevrilmesini eleştiren vatandaşlar, kent merkezine büyük bir otopark yapılmasının şehir trafiğini rahatlatabileceğini kaydetti. Özel otopark işletmecileri ise fiyatlarının uygun olduğunu savunarak, vatandaşların yol kenarlarına park yapmamasının hem trafik yoğunluğunu rahatlatmak hem de araç güvenliğini sağlamak açısından önemli olduğuna dikkat çekti.

"Belediyeye ait otoparklarda fiyatlar çok yüksek"

Eskişehir'de ciddi bir otopark problemi olduğunu düşünen vatandaş Efkan Özcan, son yıllarda araç sayısının çok arttığını söyledi. Yeni binaların da arttığını ve şehir merkezine yapılan yapıların altında otopark olmamasının bu sorunu arttırdığını ifade eden Özcan, "Belediyeye ait otoparklarda fiyatlar çok yüksek. Kendi yaptıkları binaların altlarında da otoparklar yok. Yani araba sayısı çok arttığı için alan olarak araba koyacak yer bulamıyoruz. Fiyatlar afaki yüksek. Zaten tabelalarda da var, yarım saatten sonra katlanarak artıyor. Belediye yapılması gereken yerleri otopark yapmıyor. Genelde vatandaşın hemen esnafla işini görebileceği işlek caddeleri otopark yapıyorlar. Buradan da onlara gelir kapısı oluyor. Ama bence bu yanlış. Mesela ara sokaklarda uygun ve müsait yerler var. Oraları otopark olarak işletmiyorlar ama caddeleri meşgul ediyorlar. Örneğin Şair Fuzuli Caddesi'nde hiçbir şekilde araç durmaması lazım. Buraları dağıtsınlar, araçları kaldırsınlar. Yol kenarlarına duraklamayı yasaklasınlar. Merkeze de büyük bir otopark yapsınlar, bütün araçları toplasınlar. Hem güvende, emniyette olur. Şu yol kenarına koyuyorsun, cadde sabahtan akşama kadar aksiyon dolu" dedi.

"Vatandaşlarımız otoparkları kullansınlar, dışarıya araç koymasınlar"

Özel bir otopark işletmecisi olan Musa Şimsek ise, yol kenarlarına park yapan araç sahiplerini otoparklara davet etti. Güncel otopark ücretlerinin de uygun olduğunu belirten Şimşek, "Vatandaşlarımız otoparkları kullansınlar, dışarıya araç koymasınlar. Eskişehir'de otopark sıkıntısı çok var. Ama bizim insanımız da arabasını dışarıya koyuyor. Fiyatlar şu anda yüksek değil. Bizim ücretlerimiz gerçekten çok uygun. 2-3 sene önce 10+3 liraydı. Yani bir buçuk saat 13 TL ediyordu. Şimdi enflasyon yükseldikçe, vergiler ve masraflar arttıkça ne yapacağız? Biz de mecbur zam yapacağız yani. Bu ticaretten gelen bir şey. Biz kafamıza göre ücret almıyoruz. Vergilerimiz çok yükseldi, aylık 17-18 bin lira vergi parası veriyoruz. Ben buradan yetkililerden bize biraz daha anlayış göstermelerini istiyorum. Burada akşama kadar çalışıyoruz. Otoparkımızda el birliğiyle müşterilerimize hizmet veriyoruz. Kimse çok para kazandığımızı zannetmesin. Biz eskiden para kazanıyormuşuz. Şu anda fazla kazanmıyoruz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR