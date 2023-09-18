Eskişehir'de Otobüs Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil şarampole yuvarlandı ve sürücü hayatını kaybetti. Kazada, bir yolcu otobüsü de otomobile çarptı.

Şarampole yuvarlanan otomobil hurdaya döndü, sürücü hayatını kaybetti

Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil şarampole yuvarlandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kontrolden çıkan ve bir yolcu otobüsünün çarptığı otomobil şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Eskişehir- Ankara karayolu 5'inci kilometresi Kanlıpınar rampası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nazmiye Çabuk idaresindeki 26 PC 898 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Nazmiye Çabuk'un direksiyon hakimiyetini sağlamaya çalıştığı esnada aniden yola fırlayan otomobile, Tokat-Çanakkale seferini gerçekleştiren ve Eskişehir istikametinde seyir halinde olan Hayati K. idaresindeki 26 ANN 927 plakalı yolcu otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil, şarampole yuvarlanarak takla attı.

Hurdaya dönen araçtan ağır yaralı olarak çıkartılan 47 yaşındaki Nazmiye Çabuk, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Çabuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatılırken, otobüs şoförü Hayati K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.