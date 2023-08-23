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Eskişehir'de Orman Yangını Yerleşim Yerlerine Doğru İlerliyor

Yaşam Haberleri

Eskişehir'de anız yangınının ormana sıçramasıyla büyüyen alevler yerleşim yerine yaklaşırken, ekipler tarafından söndürme çalışması başlatıldı.

Eskişehir'de orman yangını

Ormana sıçrayan anız yangını yerleşim yerlerine doğru ilerliyor

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de anız yangınının ormana sıçramasıyla büyüyen alevler yerleşim yerine yaklaşırken, ekipler tarafından söndürme çalışması başlatıldı.

Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet ve Oynaş mahallelerinin arasında bulunan bir arazide 12.50 sularında anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan alevler, hızla büyüdü. Oynaş Mahallesi'ne doğru ilerleyen yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda ekiple birlikte, 8 arazöz, 3 su tankı sevk edildi. Büyüme eğiliminde olan yangına daha hızlı müdahale edilebilmesi için çevre illerden 3 adet yangın söndürme helikopterinin yönlendirildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Furkan Çetiner - Yaşam

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