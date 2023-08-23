Eskişehir'de orman yangını yerleşim yerlerine doğru ilerliyor

Seyitgazi'deki orman yangınına müdahale sürüyor

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan yangına müdahale devam ederken, çevresindeki yerleşim birimlerinde endişeli bir bekleyiş sürüyor.

Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet ve Oynaş mahallelerinin arasında bulunan bir arazide öğlen saatlerinde çıkan yangın yayılıyor. Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan alevlerin Oynaş Mahallesi'ne doğru ilerlediği belirtiliyor. Orman Bölge Müdürlüğünden yangın bölgesine çok sayıda araç ve ekip gönderildi. Büyüme eğiliminde olan yangına çevre illerden 3 adet yangın söndürme helikopterinin yönlendirildiği öğrenildi.