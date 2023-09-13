Eskişehir'de Okulların Açılmasıyla Trafik Sorunu İkiye Katlandı

Eskişehir'de okulların açılmasıyla tarihi Odunpazarı bölgesindeki trafik sorunu iki katlandığını belirten vatandaşlar yetkilerden çözüm üretmesini istedi.

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Akcami mahallesi Malhatun sokak mevkiinde, okulların bulunması ve bölgenin tarihi olmasından kaynaklı gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmasından dolayı oldukça yoğun bir trafik akışı mevcut olduğu belirtildi. Sürücülerin, yolun sağ tarafına hatalı park etmesi sonucu, çift yönlü yolun tek yöne döndüğü ve bunun sonucunda trafiğin tıkanmasına ve ara ara sürücüler arasında gergin anlar yaşanmasına neden olduğu belirtildi. Çevredeki vatandaşalar, yetkilerin bir an önce bu bölgedeki trafik sorununun çözülmesi gerektiğini belirterek var olan trafik sorunun ikiye katlandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR