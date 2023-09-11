Eskişehir'de Okulların Açılmasıyla Şehir Merkezinde Yoğunluk Azaldı

Eskişehir'de 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte şehir merkezinde gözle görülür bir şekilde azalma meydana geldi. Adalar ve çarşı merkezi bölgesindeki yoğunluk sabah saatlerinde belirgin bir şekilde azaldı.

Eskişehir'de 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla şehir merkezinde gözle görülür bir şekilde azalma meydana geldi.

Eskişehir'de bulunan okullarda 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ders zili bugün çaldı. Öğrenciler ve öğretmenler ilk derslerini görmeye başlarken, kentte yaz tatilinin yoğun noktalarından olan Adalar ve çarşı merkezi bölgesinde vatandaş yoğunluğu azaldı. Yaklaşık dört aylık tatilde Eskişehirlilerin sık kullandığı bölgenin sabah saatlerinde tenha olduğu görüldü. - ESKİŞEHİR