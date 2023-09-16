Eskişehir'de Okul Servis Araçları Denetimi: 12 Bin 911 TL Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir'de trafik ekipleri tarafından yapılan 'Okul Servis Araçları Denetimi Uygulaması' çerçevesinde kontrol edilen 397 araç ve sürücülerinden, kusurlu görülenlere toplam 12 bin 911 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de trafik ekipleri tarafından yapılan 'Okul Servis Araçları Denetimi Uygulaması' çerçevesinde kontrol edilen 397 araç ve sürücülerinden, kusurlu görülenlere toplam 12 bin 911 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri sorumluluk güzergahında Okul Servis Araçları Denetimi Uygulaması yapıldı. Yapılan uygulama neticesinde 397 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kontroller sırasında kusurlu görülen 2 araç sürücüsüne 'Muayenesi yapılmamış aracın trafiğe çıkarılması', 3 araç sürücüsüne 'Taşıma sınırı üstünde yolcu almak', 5 araç sürücüsüne 'Okul Taşıtlarının Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen hususlara uymadan kullanılması' ve 2 araç sürücüsüne ise diğer maddelerden olmak üzere toplam 12 bin 911 TL idari para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR