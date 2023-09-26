Eskişehir'de Öğrencilerin İlginç Yatak Taşıma Yöntemi

Eskişehir'de bir grup öğrenci, aldıkları yatağı ilginç bir yöntem ile taşıyınca görenler hayrete düştü. Yatağı arabanın tavanına koyan ve ellerini camdan çıkararak yatağı tutan öğrencileri görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Eskişehir'de bir grup öğrenci, aldıkları yatağı ilginç bir yöntem ile taşıyınca görenler hayrete düştü.

Üniversitelerde 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminin başlamasına çok az bir süre kaldı. Öğrenciler kalacakları evler için eşya alışverişine başladı. Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı üzerinde bir spotçudan yatak alan öğrenciler, buldukları ilginç taşıma yöntemi ile görenleri şaşırttı. Otomobile sığmayan yatağı elleriyle taşımakta zorlanan gençler, çareyi arabanın tavanında buldu. Yatağı arabanın tavanına koyan ve ellerini camdan çıkararak yatağı tutan öğrencileri görenler şaşkınlığını gizleyemedi. - ESKİŞEHİR