Eskişehir'de Öğrenciler Dönercileri Tercih Ediyor

Eskişehir'de öğle yoğunluğuna hasret kalan dönerciler okulların açılmasıyla birlikte sezona başlarken, bazı öğrenciler kalabalık sebebiyle oturacak yer bulamadı.

Öğle aralarında karınlarını doyurmak için en ekonomik seçenekleri değerlendiren öğrencilerin tercihinin dönerden yana olduğu görüldü. Yaz sezonunda öğrenci yoğunluğuna hasret kalan dönerciler, normalde 35 TL'ye satılan ekmek arası tavuk döneri ve diğer yiyecekleri öğrencilere daha ekonomik fiyatlardan satıyor. Günlük 20-30 kilo daha fazla satış yaptığından bahseden esnaf sürümden kazanç sağlarken, öğrenciler fiyatların bu seviyelerde tutulmasından memnun.

"Öğrenci müşterilerimize bir ayrıcalık tanıyoruz"

Eskişehir'de dönercilik yapan Tanju Pekdemir, öğrencilerin öğle yemeği tercihinin dönerden yana olduğunu söyledi. Esnaf olarak öğrenciye mümkün olduğu kadar indirim yapmaya çalıştıklarını ifade eden Pekdemir, "Daha çok çok sürümden kazanıp, öğrenciyi elimizde tutmaya çalışıyoruz. Zaten piyasaya bakıldığı zaman öğrencilerin çok da fazla bir seçeneği yok. Kalitemizi de koyuyoruz. Bu yüzden öğrenci yine bizi tercih ediyor. Öğle araları en yoğun vakitlerimiz oluyor ama biz buna alışığız. Mümkün olduğu kadar öğrenci müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Yer bulamayanlar oluyor, bekleyenler oluyor. Tabii vakitleri dar. Biz de ön hazırlığımızı ona göre yapıyoruz. Yani o süre içinde ne kadar fazla öğrenciye hitap edebilirsek o kadar memnun kalıyoruz. Öğrenci müşterilerimize bir ayrıcalık tanıyoruz" dedi.

"Kantin yerine bizi tercih ediyorlar"

Öğrencilere normal müşterilere verdikleri fiyatın altında satış yaptıklarını aktaran Pekdemir, "Hem öğrenci bundan memnun kalıyor hem de biz. Tane başı değil de sürümden kazanarak bir faydamız olmuş oluyor. Biz de o öğrenci müşterimizi elimizde tutuyoruz. Bizim yaz döneminde de müşteri potansiyelimiz güzel. Fakat bu daha çok gün içine yayılıyordu. Şimdi ise yani belki 20-30 kilo daha fazla satış yapıyoruz ancak bu yoğunluk öğlen saatlerinde oluyor. Aslında bir alışkanlık da oldu. Yani kantin yerine bizi tercih ediyorlar. Fiyatını uygun tuttuk, öğrenci de tabii ki tavuktan yana tercihini yaptı" şeklinde konuştu.

"Döner bir vaz geçilmezdir"

Öğrenci Hüsen Kenan Sudurağı ise, dönerin vaz geçilmez olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

"Döner hem ucuz fiyatlı hem de karnımızı doyuruyor. Ben çok severek yiyorum. Okullar kapalıyken bu kadar sıklıkla yemiyordum. Şimdi de okullar açıldığı için daha fazla yiyoruz. Bu da dönercilere para anlamında artı olarak yansıyor. Yoğunluk olunca çok bekliyoruz. Bazen yer olmuyor, aç kalıyoruz. Öğle saatlerinde dönerciler çok yoğun. Biz de paket yaptırıp götürüyoruz ama yoğunluk fazla olursa onu da yapamıyoruz. Fiyatlar uygun ve de ekonomik. Çoğu öğrencinin parası yetebilir. Yani 25 TL gayet ideal bir para. Öğrenci dostu bir fiyat. Sağ olsun dönerci abilerimiz bize gayet yardımcı oluyor." - ESKİŞEHİR