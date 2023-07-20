Eskişehir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Eskişehir'de bir apartmanın duvarına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Eskişehir'de bir apartmanın duvarına çarpan motosikletin sürücüsü, yaralandı.
B.D'nin (17) kullandığı 26 SE 981 plakalı motosiklet, Şirintepe Mahallesi Kolej Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi üzerine bir apartmanın duvarına çarptı.
Yaralanan sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Deniz Açık - Yaşam