Eskişehir'de Kuvvetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Eskişehir'de öğleden sonra aniden bastıran kuvvetli yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı ve birçok araç arıza nedeniyle yolda kaldı. Trafik polisleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.