Eskişehir'de Kurban Bayramı için düzenlemeler yapıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı tatilini Eskişehir'de geçirecek vatandaşlar ve şehir dışından gelecek misafirler için bir dizi bayram düzenlemesine gittiğini duyurdu. Müzeler ve turistik tesisler bayramın birinci günü kapalı olacakken, cadde otoparkları ücretsiz olacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Kurban Bayramı tatilini Eskişehir'de geçirecek vatandaşlar ve şehir dışından gelecek misafirler için bir dizi bayram düzenlemesine gidildiğini duyurdu.

EBB tarafından yapılan açıklamada, turistik merkezlerin haftalık çalışma programı dışında kalan 26 Haziran Pazartesi, arife günü 27 Haziran Salı ve bayramın birinci günü 28 Haziran Çarşamba günleri müzeler başta olmak üzere turistik tesislerin kapalı olacağı belirtilirken; cadde otoparklarının ise bayram süresi boyunca ücretsiz olacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama, şöyle

"Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi başta olmak üzere tarihi Odunpazarı bölgesi içerisinde yer alan tüm müzelerimiz ile Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı içerisinde yer alan Masal Şatosu, Hayvanat Bahçesi, Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi arife ve bayramın 1'inci günü ziyarete kapalı olup, 2-3-4'üncü günlerde ziyarete açılacaktır. Ayrıca merkezlerimiz çalışanlarının pazartesi günü haftalık izin günü olduğunu hatırlatmak isteriz. Porsuk Çayı üzerinde hizmet veren esbotlar ve gondollar da Arife ve 1'inci gün hizmet veremeyecek olup, 2-3-4'üncü günlerde vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Kentpark içerisinde bulunan yapay plajımız ve havuzumuz bayramın ilk günü kapalı olacak, 2-3-4'üncü günlerde ise sabah 10.00 ile 18.00 arası hizmet vermeye devam edecektir. Cadde otoparklarımız bayram boyunca ücretsiz hizmet verecektir. Halk Ekmek büfelerimiz bayram boyunca kapalı olacaktır. Estram tramvay seferlerinde ise 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde Kurban Bayramı nedeniyle tüm hatlarda pazar hareket saatleri uygulanacaktır. Zabıta ve İtfaiye teşkilatımız ile ESKİ Genel Müdürlüğü'müzün ilgili birimleri bayram boyunca 7/24 görev başında olacak olup, zabıta ekiplerimize ALO 153 üzerinden, İtfaiye ekiplerimize ALO 112 üzerinden, ESKİ'ye ise ALO 185 üzerinden ulaşabilirsiniz."