Eskişehir'de kum boşaltırken kasa kısmı elektrik tellerine çarpan kamyon alev aldı
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Eskişehir'de şehir çöplüğü yakınlarına çakıl getiren bir damperli kamyon, kasasındaki yükü boşaltırken elektrik tellerine takıldı ve alev aldı. Olay sonucunda kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı ve kamyon maddi hasar gördü.
Eskişehir'de kum boşaltırken kasa kısmı elektrik tellerine çarpan damperli kamyon alev aldı.
Edinilen bilgilere göre, şehir çöplüğü yakınlarına çakıl getiren damperli kamyon, kasasındaki yükü boşaltırken sürücüsünün dikkatsizliği sonucu elektrik tellerine takıldı. Elektrik tellerine çarpan kamyon akıma kapılması sonucu alev aldı. Bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşanırken, kamyonda maddi hasar meydana geldi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam