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Eskişehir'de kum boşaltırken kasa kısmı elektrik tellerine çarpan kamyon alev aldı

Eskişehir'de şehir çöplüğü yakınlarına çakıl getiren bir damperli kamyon, kasasındaki yükü boşaltırken elektrik tellerine takıldı ve alev aldı. Olay sonucunda kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı ve kamyon maddi hasar gördü.