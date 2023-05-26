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Eskişehir'de 'Küçük Enişte' ilginç tasarımıyla gözlere çarpıyor

Eskişehir'de 'Küçük Enişte' ilginç tasarımıyla gözlere çarpıyor

Yaşam Haberleri

Eskişehir'de üzerine esprili yazılar yapıştırılan ve 'Küçük Enişte' olarak adlandırılan bıyıklı minibüs görenlerin dikkatini çekiyor.

Eskişehir'de üzerine esprili yazılar yapıştırılan ve "Küçük Enişte" olarak adlandırılan bıyıklı minibüs görenlerin dikkatini çekiyor.

Eskişehir'de "Küçük Enişte" olarak bilinen ve kaportasına bıyık yapılan minibüs, esprili cam yazılarıyla ve ilginç tasarımıyla gözlere çarptı. Özellikle Odunpazarı sokaklarında sıkça görülen araç, geçtiği yollarda odak noktası olmayı başarıyor. Görüldüğü bölgelerdeki vatandaşların sohbetine de konu olan Küçük Enişte isimli minibüs, farklı görünüşüyle caddelerdeki onlarca araç arasında dikkatleri çekiyor. Minibüsün bagaj kapısının altına yazılan "bana öyle bakma kıskanacaklar" ve kapının üstüne yazılan "mutluluğa açılan kapı" gibi esprili cam yazıları da görenleri güldürdü. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Eskişehir Tragger Yaşam Haberler

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