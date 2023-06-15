Eskişehir'de Koyun Kırkım Sezonu Başladı

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde koyun kırkım sezonu başladı.

Havaların ısınmasıyla birlikte koyunlar, uzayan yünlerinden kurtulmaya başladı. Kırkılan koyunlar hem yakıcı sıcaktan, hem de kirli yünlerinden. İlçenin Kayakent mahallesinde hayvancılık yapan İsmail Gökçe "Koyun yününün işlem süreci oldukça uzun. Önce koyunlar kırkılır, daha sonra yünler yıkanır. Kirlerinden temizlenen yünler sırasıyla sopalarla çırpılır, didilir, eğirilir ve yumak tutulur. Yumak yünün iplik haline getirilip örülmeye hazırlanmasına denir. Tüm çalışmalar bittikten sonra çorap, kazak, eldiven, şapka gibi giyecekler örülür. Günümüzde çok örnekleri kalmadı, ama biz hala yün giyecekler kullanıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR