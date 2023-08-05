Eskişehir'de Köpeğin Tramvay Macerası

Eskişehir'de hissedilen yüksek sıcaklardan bunalan bir köpeğin tramvaya binerek serinlemesi dikkat çekti.

Kent genelinde hissedilen bunaltıcı sıcaklar, sokak hayvanlarını da etkiliyor. Sıcaktan bunalan bir sokak köpeği, serinlemek için tramvaya bindi. Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'nde bulunan Belediye Tramvay Durağı'ndan Kumlubel-Şehir Hastanesi tramvay hattına binen köpek, bir süre tramvayda yolculuk yaptıktan sonra Emek Mahallesi'nde bulunan Tarih Bulvarı Tramvay Durağı'nda indi. Hem serinleyen hem de yolculuk yapan köpeği gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizlemekte güçlük çekti. - ESKİŞEHİR