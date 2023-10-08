Eskişehir'de Kırılan Scooterın Alarm Sesleri Vatandaşları Rahatsız Etti

Eskişehir'de bir kaldırımda bulunan kırık scooterın alarm sesleri çevredeki vatandaşlara rahatsızlık verdi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırıldığı tahmin edilen scooterın neden kırıldığı bilinmezken, olaya tepki gösterildi.

Eskişehir'de kırılan scooterın alarm sesleri çevredeki vatandaşlara rahatsızlık verdi.

Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir kaldırımda bulunan kırık scooter gözlere çarptı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırıldığı tahmin edilen scooterın alarm sesleri caddede yankılandı. Kullanılamaz hale gelen scooterın neden kırıldığı bilinmezken, çevredeki vatandaşlar "Bu aracı durduk yere neden kırarsın ki" diyerek olaya tepki gösterdi. - ESKİŞEHİR