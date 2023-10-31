Eskişehir'de Kırık Fren ve Sinyal Lambalarıyla İlerleyen Minibüs Tepki Topladı

Eskişehir'de trafikte seyreden bir minibüsün arka bölümünde bulunan hasardan dolayı fren ve sinyal lambalarının kırık olduğu görüldü. Minibüsün lambalarının yanmaması diğer sürücülerden tepki gördü.

Eskişehir'de fren ve sinyal lambaları kırık vaziyette ilerleyen minibüs, sürücülerin tepkisine neden oldu.

Odunpazarı ilçesi Sevinç Mahallesi yakınlarında trafikte seyreden bir minibüsün arka bölümünde bulunan hasardan dolayı fren ve sinyal lambalarının kırık olduğu görüldü. Konya plakalı minibüsün sinyal ve fren lambası kırık bir şekilde Alpu istikametine doğru ilerlediği görüldü. Minibüsün lambalarının yanmaması diğer sürücülerden tepki gördü. - ESKİŞEHİR