Eskişehir'de Kaybolan Köpek Çip Sayesinde Sahibine Ulaştırıldı

Eskişehir'de kaybolan köpek, kimliklendirme ve kayıt altına alınması amacıyla takılan çipi sayesinde sahibine ulaştırıldı.

Odunpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık bir ay önce kaybolan golden retriever ırkı köpeğin duyarlı bir vatandaş tarafından bulunarak müdürlüğe getirildiği belirtildi.

Müdürlükte görevli veteriner hekimler köpeğin üzerinde bulunan çipi okutarak sahibinin iletişim bilgilerine ulaştı.

Köpeğin sahibiyle iletişime geçen yetkililer, prosedürlerin tamamlanmasının ardından köpeği sahibine teslim etti.