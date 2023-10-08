Tepebaşı ilçesi Yörükakçayır köyünde kaybolan 64 yaşındaki Nazmi Önal için AFAD, Jandarma, AKUT, Dorlion Arama Kurtarma, AFAD gönüllülerinden oluşan 50 kişilik ekip arama çalışması başlattı.

Eskişehir'de kaybolan 64 yaşındaki şahsın bulunması için arama çalışması başlatıldı

Eskişehir'de kaybolan 64 yaşındaki şahsın bulunması için 50 kişilik ekip tarafından arama çalışması başlatıldı.

Tepebaşı ilçesi Yörükakçayır köyünde kaybolan 64 yaşındaki Nazmi Önal için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Jandarma, AKUT, Dorlion Arama Kurtarma, AFAD gönüllülerinden oluşan 50 kişilik ekip arama çalışması başlattı. - ESKİŞEHİR