Eskişehir'de Kamyonun Verdiği Hasar Sonrası Ağaç Şans Esere Zarar Vermedi

Eskişehir'de kamyonun verdiği hasar sonrasında sokağa düşen ağaç, şans eseri kimseye ve park halindeki araçlara zarar vermedi.

Olay, Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Boyacılar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokaktan geçen bir kamyonun kasası kaldırım üzerindeki dut ağacına takıldı. Kamyonun verdiği hasarla ağacın gövdesinden kopan kalın dal yere düşerken, elektrik tellerine takıldı. Tellerin taşıyamadığı ağaç tamamen yere devrilirken, ağacın kalın gövdesinin düştüğü noktada o anda hiç kimsenin olamaması muhtemel bir yaralanmanın önüne geçti. Öte yandan, ağaç park halindeki iki otomobilin arasına düşerken, araçlar da şans eseri zarar görmedi.

Yolu ve kaldırımı kapatan ağaç, yaya ve araç trafiğini olumsuz etkiledi. Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Akın Günyüzü, ağacın kaldırılması için yetkililere bilgi verdiğini ifade etti.

Konuyla ilgili Muhtar Günyüzü, "Vatandaşlarımız ve komşularımız yarım saat önce bu dalın ağaçtan koptuğunu haber verdiler. Geldim, baktım, fotoğrafını çektim ve belediyemize bilgi verdim. Ağacın uç kısımları tellere dayanmıştı. Acil olduğunu bildirdim, onlar da hemen OEDAŞ ile birlikte gelip müdahale edeceklerini söylediler. Bekliyoruz. Şu ağacın kökü düşmüştü ama uç kısmı tellere değiyordu. Sonra zaman içinde düşmüş. Kimse geçmesin diye buraya çöp konteynerini koydum. Komşuların dediğine göre ya kamyon ya da tır çarpmış. Allah muhafaza altından insan ya da araç geçebilirdi ve hem cana hem de mala zarar verebilirdi. Çoluk çocuğun üstüne de düşebilirdi, çok tehlikeli" dedi. - ESKİŞEHİR