Eskişehir'de İnşaat İşçileri Düştü, Yaralandı

Eskişehir'de bir inşaatta çalışan 2 işçi, 3. kattan düşerek yaralandı. İşçiler, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eskişehir'de çalıştıkları inşaatın 3'üncü katından aşağı düşen 2 işçi yaralandı.

Olay, Hoşnudiye Mahallesi 734. Sokak'ta bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatın 3'üncü katında çalışan İmam U. ile Saadettin B. isimli işçiler, aşağı düştü. İnşaatın 2'nci katında bulunan filelere takılan işçiler, filelerin yırtılması sonucu zemine çakıldı.

Düşme sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan işçiler, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR