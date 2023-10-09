Eskişehir'de İnşaat İşçileri Düştü, Bir İşçi Yaralandı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri
Eskişehir'de bir inşaatın 3'üncü katından düşen 2 işçiden 1'i güvenlik filesine takılırken, diğeri zemine düşerek yaralandı. İşçilerden biri hastaneye kaldırılırken, diğeri itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın inşaatında meydana geldi. 3'üncü kattan düşen işçilerden İmam U., güvenlik filesine takılırken, Saadettin B. zemine düştü. İşçilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Saadettin B.'yi Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürdü. Güvenlik filesine takılarak düşmekten kurtulan İmam U. ise itfaiye ekiplerince indirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam