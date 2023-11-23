Eskişehir'de bulunan 3 üniversitenin kampüslerindeki sonbahar manzaraları görenleri mest ediyor. Ağaç yapraklarının renkleriyle büründüğü bu manzaralar, öğrencilere huzur veriyor ve sosyal medyada sıkça paylaşılıyor.

Eskişehir'de hayran bırakan sonbahar manzaraları

3 üniversiteden kartpostallık sonbahar manzaraları

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bulunan 3 üniversitenin kampüslerinde ki sonbahar manzaraları mest etti.

Sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte ağaç yapraklarının büründüğü renk adeta kendine hayran bırakıyor. Kentte bulunan 3 üniversitenin kampüsleri de sonbaharın renklerine bürünmüş durumda. Anadolu Üniversitesi'nin Yunus Emre Kampüsü, Osmangazi Üniversitesi'nin Meşelik Kampüsü ve Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin 2 Eylül Kampüsü'nde oluşan manzaralar öğrenciler başta olmak üzere orada bulananlara adeta huzur veriyor. Gençler eşsiz sonbahar manzaralarını fotoğraflamayı ihmal etmezken, bu kareler sık sık sosyal medyada paylaşılıyor. Sınav döneminde olan öğrenciler sonbahar havası eşliğinde ders çalıştığı gözlendi.

"Kartpostallık resimler çıkıyor"

Osmangazi Üniversitesi'nde Ziraat Mühendisliği öğrencisi olan Eren Gürkan, Meşelik Kampüsü'nün manzarasıyla alakalı, "Ağaçlar yapraklarını dökmeye başlıyor. Haliyle bu da bize güzel bir görüntü sunuyor. Kartpostallık resimler çıkıyor. Yapraktan güzel bir ses çıkıyor. Ben de fotoğraf çektim. Hikaye atmayı düşünüyorum. Ağaçlardan bazıları atkestanesi. Meşe ağaçları var, çalılar var. Çalılardan bazıları ateş dikeni meyvesi veriyor. Söğüt ağaçları, çam ağaçları da var. Şu an bunları görüyorum" ifadelerini kullandı.

"En sevdiğim mevsim sonbahar"

Anadolu Üniversitesi'nde Matematik bölümü 4. sınıf öğrencisi Alkın Ünal ise, "Ben yaprakların bu görüntüsünden memnunum. Hatta onların toplanmaması gerektiğini düşünüyorum. Manzara çok hoşuma gidiyor. Güzel fotoğraf olduğu zaman arka planda sonbahar teması oluyor. En sevdiğim mevsim sonbahar. Ben o görüntüyü seviyorum. Yaprakların toplanmasına gerek olmadığını düşünüyorum. Doğa halleder diye düşünüyorum "dedi.

Teknik Üniversite'nin 2 Eylül Kampüsü'nde öğrenim gören Emre Taşdemir ise şöyle konuştu;

"Buradaki ortam çok güzel. Vizeler yaklaştı. Sonbahar eşliğinde vizelere çalışıyoruz. Sonbahar ile ilgili biz de sosyal medyada paylaşım yapıyoruz. İnsanın içi kaynıyor, cıvıl cıvıl ortam. Ağaçların bol bol fotoğrafını çekiyoruz.