Eskişehir'de Güneşten Korunma İhtiyacı

Eskişehir'de 40 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığında, güneşten korunmak isteyen vatandaşlar şapka ve güneş gözlüğüne talep gösteriyor.

Eskişehir'de sıcak hava etkisini göstermeye devam ediyor. Kentin bazı ilçelerinde 40 dereceye kadar çıkan sıcaklık vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Yaz tatilini fırsat bilerek şehir merkezine çıkan vatandaşlar, öğle sıcağında güneş çarpmasına karşı önlem almak için şapka ve güneş gözlüğüne ilgi gösteriyor. Hamamyolu Caddesi'nde esnaflık yapan Onur Avcı, bu yıl satış anlamında kötü bir sezon geçirdiklerini, gurbetçilerin gelmesiyle işlerin toparlamaya başladığını söyledi. Özellikle dışarı çıkarken önlem almayan vatandaşların şapka ve gözlük almaya geldiklerini dile getiren Avcı, "Son zamanlarda yerli vatandaşlar fiyatların pahalı olduğunu düşünüp, alışveriş yapmak istemiyordu. Fiyatlar ucuz olmasına rağmen bu durum ticaret olarak zorladı. Hava sıcaklığının bu kadar artmasıyla beraber önlemsiz dışarı çıkanlar ile özellikle gurbetçiler alışverişe gelmeye başladı. Gurbetçiler olmasa neredeyse iş yok diyebilirim. Balıkçı şapkaları bu yıl çok talep görüyor, bu şapka ile kombin yapmak isteyen vatandaşlar bir de damla model dediğimiz gözlüklerden alıyorlar. Hem güneşten korunuyorlar hem de tarz oluyorlar" dedi. - ESKİŞEHİR