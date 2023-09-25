Eskişehir'de Güneşli Havayı Fırsat Bilen Vatandaşlar Dışarıda Vakit Geçirdi

Eskişehir'de geçtiğimiz haftalarda serin hava etkisini göstermişti. Kentte yeni haftaya başlarken güneşli hava kendisini hissettirdi. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar şehrin işlek caddelerinden Hamamyolu Caddesi'ne akın etti. Bazı vatandaşların yürüyüş gerçekleştirdiği bazılarının da ağaç altlarında dinlendiği görüldü.

Geçtiğimiz günlerde kapalı havanın etkisinde olan Eskişehir yeni haftaya güneşli başlarken, vatandaşlar güzel havayı fırsat bilip dışarıda vakit geçirdiler.

Eskişehir'de geçtiğimiz haftalarda serin hava etkisini göstermişti. Kentte yeni haftaya başlarken güneşli hava kendisini hissettirdi. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar şehrin işlek caddelerinden Hamamyolu Caddesi'ne akın etti. Bazı vatandaşların yürüyüş gerçekleştirdiği bazılarının da ağaç altlarında dinlendiği görüldü. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahminine göre, termometrelerin gün içinde 31 dereceyi gösterdiği Eskişehir'de hava sıcaklığının 26 Eylül Salı günü de aynı seviyelerde seyredeceği beklenirken, Çarşamba gününden itibaren cumartesi gününe kadar gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması ön görülüyor. - ESKİŞEHİR