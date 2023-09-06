Eskişehir'de Gelin Arabası Yerine Otobüs Kullanıldı

Eskişehir'de evlenen bir çift, gelin arabası yerine 50 kişilik yolcu otobüsünü süsleyerek gelin alıcı yaptı. Orijinal tercihleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Eskişehir'de evlenen bir çiftin gelin arabası yerine otobüsü süslemesi görenleri dikkatini çekti.

Geçtiğimiz günlerde dünya evine giren bir çift, gelin arabası olarak farklı bir seçim yaptı. Alışılagelmişin dışına çıkan çift, gelin alıcı esnasında kullanmak için 50 kişilik yolcu otobüsü süsletti. Hazırladıkları 'Gelin Otobüsü' ile gelin alıcı yapan ve dünya evine giren çiftin düğünü, görenlerin ilgisini çekti. Sosyal medyada defalarca paylaşılan otobüsün fotoğrafı, yüzlerce beğeni aldı. - ESKİŞEHİR