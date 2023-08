Eskişehir'de Gece ile Gündüz Sıcaklık Farkı Artıyor: Bitki Bakımına Dikkat!

Eskişehir'de gece ile gündüz sıcaklık farkının artması sebebi ile bitki bakımına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen esnaf Ahmet Köylü, vatandaşların çiçekleri cereyanda bırakmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Ağustos ayına girilmesiyle Eskişehir'de gece ile gündüz sıcaklık farkı artmaya başladı. Yaz mevsiminin son ayında hava sıcaklığının akşam saatlerinden sonra serinlemeye başlaması, bitki yetiştiren vatandaşları tedirgin etti. Eskişehir'de uzun yıllardır çiçekçilik yapan esnaf Ahmet Köylü, yazdan sonbahara geçiş döneminde bitki bakımlarının nasıl olması gerektiği konusunda bilgiler verdi. İç mekanlarda bitkilerin sıcaklık farkından etkilenmediğini dile getiren Köylü, "İç mekanlarda bitki bakımı zor değil ancak şu günlerde hava çok sıcak olduğu için çiçeklerin sulamasına dikkat etmek lazım. Çiçekler kurumasın diye daha çok su vermemiz gerekiyor. Ayrıca bitkilerin kendi kendilerine nem yapmaları için fıs fıs ile su vermek lazım" dedi.

"Çiçekleri asla cereyanda bırakmayın"

Bitkilerin rüzgar ve cereyanda kalmasının zararlı olduğunu belirten esnaf Ahmet Köylü, özellikle buket çiçeklerde erken solmaya sebep olduğunu söyledi. Cereyanın bitkiler için adeta baş düşman olduğunu dile getiren Köylü, "Gece pencereler açık kalmasın. Bitkinin düşmanı cereyandır, dikkat edilmelidir. Özellikle orkide, kazablanka ve antonio gibi ithal çiçeklerin çiçeklerinin bakımı zor olduğundan bilgisi olmayan vatandaşlar bakamaz. Her saksı çiçeğinin de kendine has bir bakımı var. Araştırılmalı ve çiçekçilerden bilgi alınmalı. Buket çiçeklerin de suyu her gün değiştirilmeli, böylece ömrü biraz daha uzar. Bunlara ek olarak yeşil yapraklı bitkilerin bakımı kolaydır ama açan çiçekler nazik olur. Bu sebeple bu dönemde yeşil yapraklı saksı bitkileri tercih ediliyor. Bu dönem düğün sezonu olduğu için genelde saksı çiçekleri tercih ediliyor. Düğünlere çalışıyoruz diyebilirim. Vatandaşlardan ricam, çiçekler de birer canlı olduğu için lütfen dikkat edin" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR