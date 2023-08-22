Eskişehir'de Fırıncı Esnafı Yetkililere Cep Yapılması İstiyor

Eskişehir'de kaldırıma araç park ettiği için zabıta ekipleriyle problem yaşayan fırıncı esnafı, mal indirip bindirmek için yol üzerine kendisine bir cep yapılması konusunda yetkililere çağrıda bulundu.

Zabıtalarla problem yaşayan fırıncı kaldırıma cep yapılmasını istiyor

Fırıncı Mehmet Akbal: "Derdimizi anlattığım zabıta görevlisi, 'Kazma kürek getirelim, senin için buraya cep yapalım' diye alay etti.

"Aracı yola bırakırsak trafiği kapatıyoruz, sıkıntı oluyor"

"Muhatap bulamıyorum, kimse ilgilenmiyor"

ESKİŞEHİR Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde kaldırıma araç park ettiği için zabıta ekipleriyle problem yaşayan fırıncı esnafı, mal indirip bindirmek için yol üzerine kendisine bir cep yapılması konusunda yetkililere çağrıda bulundu.

Odunpazarı İlçesi Deliklitaş Mahallesi İki Eylül Caddesi üzerinde fırını bulunan Mehmet Akbal, mal yüklemek için kaldırıma araç çekmesi sebebiyle zabıta ekipleriyle yaşadığı polemikle gündem olmuştu. Konunun basında yer alması sonrasında hem Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, hem de fırın işletmesi tarafından karşılıklı yapılan kamuoyu açıklamalarının ardından esnaf, yetkililerin kendisine bir cep yapması konusundaki çağrısını yineledi. Derdini anlatabileceği görevli kimselere ulaşamadığını vurgulayan işletme sahibi, ceza yazmaya gelen zabıta ekiplerinin, 'Kazma kürek getirelim. Senin için buraya cep yapalım' diyerek kendisiyle dalga geçtiğini öne sürdü. Ayrıca tramvay yolunun kenarına yapılan banketlerin de gereksiz olduğunu düşünen Akbal, bölgedeki yolların dar olması sebebiyle kaldırıma araç park eden tek kişinin kendisi olmadığına dikkat çekti.

"Aracı yola bırakırsak trafiği kapatıyoruz, sıkıntı oluyor"

Eskişehir'de uzun yıllardır fırıncılık yapan Mehmet Akbal, İki Eylül Caddesi'nde araçlarına mal indir bindir yaparken sorun yaşadıklarını söyledi. Bölgedeki yolların çok dar olduğunu ifade eden Akbal, "Günlük servislerimizi yapabilmemiz için aracımız günde en az 20 defa buraya geliyor. Mal götürüyorlar, indir bindir yapıyorlar. Bu sırada aracı yola bırakırsak trafiği kapatıyoruz, sıkıntı oluyor. O yüzden 5-10 dakika gibi geçici sürelerle kaldırıma çıkıyoruz, o da sorun oluyor. Belediyemiz de son günlerde bu duruma aşırı derecede hassasiyet gösteriyor. Sürekli bize ceza yazıyor. Ben bir tane cep yapılmasını istiyorum. Defalarca gittim, muhatap bulamıyorum. Kimse ilgilenmiyor. Son gelen zabıta arkadaşlara derdimi söylediğimde benimle dalga geçtiler. Zabıta, 'Kazma kürek getirelim. Senin için buraya cep yapalım' diye alay etti. Sabah 09.00'da ve 10.30'da ayrı ayrı fotoğraf çekmişle. Aracımın 1 buçuk saattir aynı yerde olduğunu söylüyorlar. Öyle bir şey yok. Zaten aracın 1 buçuk saat burada duracak zamanı yok. 09.00'da fotoğraf çekmiştir, sonra gelmiştir ve yine burada görmüştür. Ama araç sürekli ring halinde. Böyle giderse muhtemelen anahtarı teslim edeceğim" dedi.

"Bu kaldırımları sadece ben mi işgal ediyorum?"

Gramaj iddialarına da tekrardan cevap veren Akbal, sürekli piyasanın altında ekmek sattığını ve bu cezaların kampanyalarının karşılığı olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Öte yandan tramvay yolunun kenarına yapılan banketin kendilerine zorluk çıkardığını belirten fırıncı esnafı Mehmet Akbal, konuşmasına şöyle devam etti:

"Başka hiçbir yerde bu şekilde banket yok. Ayrıca diğer esnaflar da indi bindi yapıyor. Şu taşlar olmasa tren olmadığında araçlar rahatlıkla gidip gelir. Bu mühendislik işi ama bizim burada bir yanlışlık olduğundan eminim, bir sıkıntı var. Belediyemiz bana kabahatler kanununa göre kaldırım işgalinden ceza kesildiğini söylüyor. Peki bu kaldırımları sadece ben mi işgal ediyorum? Sizce sadece ben mi böyle yapıyorum? Ben Ramazan ayında da pideyi piyasanın oldukça altında sattım. Yine sağ olsunlar anında kontrole geldiler. Yüzlerce pideyi tarttılar. Ama bu ürünler tek tek tartışılmaz. Onar onar tartılır, ortalaması alınır. Elimdeki belgelerde de görebilirsiniz, 8 adet pidenin eksikliğinden dolayı cezai işlem gördüm. Sonuçta bu hamur. Kimi hamur katı olur, kimi hamur vakumlar fazla gelir, cıvık olur ve az gelir. Ama bunun ortalaması alınır. Tek tek seçip de 8 tanesi için işlem yapılması yapılması aklımda soru işaretleri uyandırıyor."