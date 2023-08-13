Eskişehir'de Felçli Köpek Tedavi Edildi

Eskişehir'de arka ayakları kısmi felç olan köpek, hayvanseverlerin kendi imkanlarıyla tedavi ettirmesiyle 15 günde sağlığına kavuştu.

Odunpazarı ilçesinin Sarısungur Mahallesi'nde bulunan şehir çöplüğüne besleme maksadıyla giden hayvanseverler, bir köpeğin ayağa kalkamadığını fark etti. Hayvanın acı çektiğini anlayan gönüllüler, köpeğin araç çarpması veya benzeri bir durumdan dolayı sakatlık yaşadığın öngördü. Daha sonra battaniyeye sardıkları köpeği kendi araçlarıyla veterinere götüren hayırsever vatandaşlar, çekilen röntgenler sonrası talihsiz hayvanın arka ayaklarının kısmi felç olduğunu öğrendi. Panda ismi verilen köpeğe veterinerlerce zaman kaybetmeden ilaç ve diğer tedavilerine başlanıldı. Hayvanseverlerin kedi imkanlarıyla yaptırılan tedavilerin maliyeti 7 bin lirayı buldu. 15 gün boyunca bakılan Panda, tedavinin ardından eski sağlığına kavuşarak 4 ayağının üzerinde durmaya başladı. - ESKİŞEHİR