Eskişehir'de Düğün Sezonunda Kına Satışları Artıyor

Eskişehir'de devam eden düğün sezonunda kına satışlarının artışta olduğunu ifade eden esnaf, stoklarının bitmek üzere olduğunu vatandaşların kına için son alışverişlerini yaptığını belirtti.

Eskişehir'de devam eden düğün sezonunda kına satışlarının artışta olduğunu ifade eden esnaf, stoklarının bitmek üzere olduğunu vatandaşların kına için son alışverişlerini yaptığını belirtti.

Yaz sezonunda düğün merasimleri ile birlikte kına geceleri ve düğün organizasyonları devam ediyor. Vatandaşlar, dünya evine girmeden önceki son organizasyon olan kına gecesi malzemeleri olan tepsi, mum, havlu, duvak, yüz örtüsü gibi ürünlerin yanı sıra kınaya da ilgi gösteriyor. Eskişehir'in Köprübaşı Caddesi'nde bulunan satıcılarının yolunu tutan vatandaşlar fiyatı 100 ila 150 lira arasında değişen kınaları satın alıyor. Kına satıcıları, düğün sezonu bitmeden ellerinde son kına stoklarının bulunduğuna dikkat çekerek vatandaşların alışveriş için çabuk hareket etmesi gerektiğini söyledi.

"Kına gecesi merasimi yapacaklar son alışverişlerini yapıyorlar"

Düğün sezonunun devam etmesinden dolayı kınaya rağbetin fazla olduğunu belirten kına satıcısı Metin Ağılönü, işlerin güzel ilerlediğini dile getirdi. Kına yakma işlemiyle ilgili de bilgiler veren Ağılönü, "Evlenecek çiftler kına gecelerinde kullanmak için istedikleri miktarda alıyorlar. Birkaç çeşit kınamız bulunuyor. Ele, başa ve ayak yakmak için kınalarımız var. Kınaya ilgi son günlerde çok iyi. Fiyatlar 100 ila 150 lira arasında değişiyor. Misafirlere dağıtmalık şekilde paket halinde kınalar da var. Kınaya ayrıca askere gidecek kişiler de ilgi gösteriyor. Asker uğurlama törenlerinde eşe, dosta yakmak için kınalar satıyoruz. Birkaç hafta sonra düğün sezonu bitecek. Kınaya rağbet güzel, stoklarımızın hepsini biteceğini düşünüyoruz. Kına gecesi merasimi yapacaklar son alışverişlerini yapıyorlar" diye konuştu. - ESKİŞEHİR