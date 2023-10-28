Eskişehir'de doğuştan yürüyemeyen öğrenci Cumhuriyet Bayramı kortejine tekerlekli sandalyesiyle katıldı

Cumhuriyet kortejine tekerlikle sandalyesi ile katıldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de doğuştan yürüyemeyen ortaokul öğrencisi Recep İnan Cumhuriyet Bayramı kortejine yapan arkadaşlarına tekerlekli sandalyesi ile katıldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de Cumhuriyetin 100. yılı coşkuyla kutlanıyor. Tepebaşı ilçesinde bulunan Namık Kemal Ortaokulu öğrencileri yürüyüş yaparak Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı. Bahçelievler Mahallesi Seylap Caddesi'nde yürüyen okul öğrencilerinin arasında arkadaşlarına tekerlekli sandalyesi ile eşlik eden Recep İnan, bayramın coşkusunu doyasıya yaşadı. Doğuştan yürüme yetisi olmayan İnan, babasının yardımıyla kortejde arkadaşlarıyla birlikte Türk bayrağı sallayıp marş söyledi.

Recep İnan'ın babası Göksel İnan, "Çok memnunuz çok heyecanlıyız, heyecanımız her halimizden belli. Herkesin bayramını kutlarım. Doğuştan yürüyemiyor, bayramları çok sever her bayrama katılıyor, bayrak sallamak istiyor" dedi.