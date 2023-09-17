Eskişehir'de Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Bariyerlere Çarptı

Eskişehir'de seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza, Teksan Sanayi Sitesi yakınlarında D200 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 TE 041 plakalı sedan aracın sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulamaya başlayan araç yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Bariyerlere sert bir biçimde vuran aracın ön, arka ve yanlarında maddi hasar oluştu. Kontrolden çıkan otomobilini yolun sağ tarafına yanaştıran sürücü olayda yara almadı. Olayın gerçekleştiği noktaya sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hasarlı araç çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırıldı. - ESKİŞEHİR