Eskişehir'de Deri Montlar Trend Haline Geldi

Eskişehir'de esnaflık yapan Mehmet Kerenciler, sonbaharın gelmesiyle mont trendinin başladığını ve vatandaşlara deri malzemelerden yapılan ürünleri tavsiye ettiklerini söyledi.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte çoğu bölgede hava sıcaklıkları düşmeye ve yağışlar etkisini göstermeye başladı. Değişken hava şartlarında hasta olmamak ve üşümemek için tedbir almak isteyen vatandaşlar yeni mont modellerine ilgi gösterdi. Yağmur ve rüzgar geçirmeme özelliğiyle bilinen deri montların son dönemlerde özellikle tercih edildiğini belirten işletme sahipleri, vatandaşlara kaliteli ürün alışverişi yapmasını tavsiye etti. Mont fiyatları 800 ila bin 500 lira arasında değişiklik gösteriyor.

"Deri montlarımız yağmur ve rüzgar geçirmediği için özellikle tercih ediliyor"

Eskişehir'de esnaflık yapan Mehmet Kerenciler, Eskişehir'de hava sıcaklıklarının düşmeye başladığına dikkat çekti. Bununla birlikte yavaş yavaş ifade eden Kerenciler, "Eskişehir'de kış ayları çok çetin geçiyor. Bu nedenle deri montlarımız yağmur ve rüzgar geçirmediği için özellikle tercih ediliyor. Kumaşın fermuarları çok önemli, kalın olması lazım. Alırken dikişlerine bakılması lazım. Zaten kaliteli mal kendini belli ediyor. Müşterimiz son zamanlarda bu konuda bayağı bilinçli. Kaliteden anlıyorlar, bizden daha çok iyi anlayan müşterilerimiz var. Kaliteli bir montu 3 kış giyebilirsiniz. Ama kalitesiz bir mont alırsanız bir kışı zor çıkarırsınız. Kalitesiz montla kaliteli mont arasında 400-500 lira fark var. Tabii ki vatandaşlara her zaman kaliteli mont almalarını tavsiye ediyoruz. Montlarımız 800 ile bin 500 lira arası değişiyor" dedi.

"Artık baba kesimi kendine mont almıyor, çocuklarına alıyor"

Son dönemlerde fiyatların son yükseldiğini, bu nedenle babaların kendileri için alışveriş yapmak yerine oğullarına mont aldığından bahseden Kerenciler, "Evvelden böyle değildi. İnsanlar kendisine, hanımına ve çocuklarına mont alıyordu. Artık baba kesimi kendine mont almıyor, çocuklarına alıyor. Bu yüzden şu an daha çok çocuk montu satıyoruz. Babalar, 'nasıl olsa ben idare ederim' diyor. Çünkü fiyatlar yüksek olduğu için 2 mont yerine 1 mont alıyor, onunla da oğlunu giydiriyor" şeklinde konuştu.

"İnternette satılan bazı ürünler resimde gösterilenden daha düşük kalitede gönderiliyor"

İnternet alışverişleri konusunda dikkatli olunması gerektiğine vurgu yapan Kerenciler, sözlerine şöyle devam etti:

"Bize internet şikayeti çok geliyor. Diyorlar ki, aynı mont sizde bu fiyatta ama internette bu fiyata bulduk. Şunu samimiyetimle söylüyorum, aynı ürün aynı fiyata verilmez. İnternette satılan bazı ürünler resimde gösterilenden daha düşük kalitede gönderiliyor. Bu konuda özellikle uyarıyorum. Çünkü son zamanlarda bu konuda bize gelen çok fazla müşteri var. Ben bunu internetten aldım, değiştirme imkanımız var mı diyorlar. Değiştirme imkanı yok çünkü o ürünün serisi olmadığından dolayı biz satamıyoruz. Çok mağduriyet var, dikkat edilmesi lazım." - ESKİŞEHİR