Eskişehir'de Çocuklar Süs Havuzunda Tehlikeye Atılıyor

Eskişehir'de yüksek sıcaklıklardan bunalan çocuklar serinlemek için canlarını tehlikeye atarak, süs havuzuna girdi.

Eskişehir'de hava sıcaklığı bunaltıcı seviyelerde olduğu saatlerde vatandaşlar serinlemek için parklara giderken, küçük çocuklarda çareyi süs havuzunda buluyor. Taşbaşı mevkiinde bulun süs havuzunda sıcaktan bunalan küçük yaştaki çocukların tehlikeli serinleme yöntemi, vatandaşların dikkatini çekti. Süs havuzuna giren çocuklar, kendilerince serinlerken, elektik devrelerinin bulunduğu havuzda canlarını tehlikeye atıyorlar. Çevrede bulunan vatandaşlar çocukları uyararak havuzdan çıkarsa da ilerleyen saatlerde yeniden süs havuzlarında çocukları görmek mümkün oluyor. Vatandaşlar elektik devrelerinin bulunduğu havuzda canlarını tehlikeye atan çocuk sayısının her geçen gün arttığını ifade ederek bu tehlikeye karşı bir çözüm bulunması gerektiğini ifade ediyor.

normallerinin üzerinde seyretmesi vatandaşlara zor anlar yaşatırken, küçük çocuklar çareyi süs havuzunda serinlemekte buldu. - ESKİŞEHİR