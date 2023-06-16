Eskişehir'de Çocuk Hakları Bahar Şenliği düzenlendi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Çocuk Hakları Birimi ve Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) iş birliğiyle 'Çocuk Hakları Bahar Şenliği' düzenlendi. Şenlikte çocuklar drama, dans, zumba ve birbirinden renkli yarışmalar ile mutlu bir gün geçirdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Çocuk Hakları Birimi ve Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) iş birliğiyle 'Çocuk Hakları Bahar Şenliği' düzenlendi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çocuk Hakları Birimi ile farkındalık yaratmaya devam ediyor. Bu kapsamda Çocuk Hakları Birimi ile ESMEK iş birliğiyle düzenlenen 'Çocuk Hakları Bahar Şenliği', ESMEK Emek Eğitim Merkezi'nde yapıldı. Şenlikte ESMEK'te kurs gören çocuklar eğlenirken, yoğun katılım nedeniyle istasyonlara ayrıldı. Burada uzman eğitmenlerce Çocuk Hakları İstasyonu, Drama İstasyonu, Doğada Çerçeve Oluşturma İstasyonu ve Rozet İstasyonu oluşturuldu.

İstasyonlarda çocuklar drama, dans, zumba ve birbirinden renkli yarışmalar ile mutlu bir gün geçirdi. Uzman eğitmenlerden Çocuk Hakları Sözleşmesi'ndeki maddeler hakkında bilgi alan çocuklar; doğada çerçeve etkinliği ile günün anısına doğayla barışık, bitkilerden oluşan çerçeve yaptı.