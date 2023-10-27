Eskişehir'de Çimenlik Alanında Meditasyon Yapan Vatandaşın İlgi Çekici Hareketleri

Eskişehir'de kent merkezindeki bir çimenlik alanda meditasyon yapan ve yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen vatandaşın ilginç hareketleri, çevrede bulunanların dikkatini çekti.

Eskişehir'de kent merkezindeki bir çimenlik alanda meditasyon yapan ve yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen vatandaş yoldan geçenlerin ilgisini çekti.

Uzak Doğulu olduğu tahmin edilen bir vatandaş Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'nın üzerinde bulunan çimenlik alanda meditasyon yaptı. Çevrede bulunanların yoğun ilgisini toplayan vatandaş, kollarını birkaç farklı hareketle ileri, geri ve yana doğru hareket ettirerek ilginç görüntüler oluşturdu. Meditasyona odaklandığı için kendisiyle röportaj yapmak isteyen İHA muhabirine cevap vermeyen vatandaş, bir süre sonra alandan ayrılıp gözlerden kayboldu. - ESKİŞEHİR