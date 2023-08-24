Eskişehir'de çıkan orman yangını sonrası kapatılan karayolu tekrar açıldı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangını dolayısıyla geçici süreliğine ulaşıma kapatılan Afyonkarahisar-Eskişehir karayolu trafiğe tekrar açıldı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangını dolayısı ile geçici süreliğine ulaşıma kapatılan Afyonkarahisar- Eskişehir karayolu trafiğe tekrar açıldı.

Eskişehir'de dün çıkan orman yangını yoğun müdahale sonrası söndürüldü. Afyonkarahisar'ı Seyitgazi ilçesi üzerinden Eskişehir'e bağlayan karayolu dün akşam saatlerinde güvenlik gerekçesiyle jandarma tarafından ulaşıma kapatıldı. Yangının söndürülmesin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Yoldaki trafiğin ise normal seyrine döndüğü belirtildi. - AFYONKARAHİSAR