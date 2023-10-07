Eskişehir'de cami şadırvanına bırakılan hamster tepki çekti

Geçmişte bebek bırakılan camilere şimdi kafeslerindeki evcil hayvanlar bırakılıyor

Sabah namazında şadırvana giren cemaate 'hamster' sürprizi

Osman Asi:

"Eskiden bebek bırakırlardı şimdi hamster"

"Hayvanları, bıktıkları zaman sokağa atmasınlar, günah"

Cami cemaatinden Nurettin Öztürk :

"Sahiplenecek insanlar bulun neden camiye getiriyorsunuz? Burası hayvanat bahçesi mi?"

"Kedi köpek her şeyi bırakıp gidiyorlar"

"Canın bu kadar ucuz olmaması lazım"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de cami şadırvanına bırakılan hamster cemaatin tepkisine yol açarken, daha öncede benzer durumla karşılaşan cemaat "Madem bakamayacaktınız neden hayvanın vebaline girdiniz?" dedi.

Odunpazarı ilçesi Çanakaya mahallesinde buluan Müftü Nizameddin Şahin Cami'ne kimliği belirsiz bir kişi tarafından hamster bırakıldı. Gece geç saatlerde caminin şadırvanına bırakılan kafesi içerisinde hamsterı sabah namazına gelen cemaat fark etti. ilk bakışta fare zanneden vatandaşlar ne yapacaklarını bilemedi. Daha sonra polis, ilçe ve büyükşehir belediyelerine durumu haber veren vatandaşlar elle tutulur bir geri dönüş alamadı. Hayvanın sahibinin duyarsızlığına tepki gösteren cami cemaati, "Madem bakamayacaktın bu hayvanın vebaline neden girdin?" siteminde bulundular. Önceki sahibi tarafından yemi de kafesinin yanına bırakılan hamstera şimdilik camiye gelenler bakmaya çalışıyor. Bakım konusunda bilgelerinin olmadığını söyleyen cemaat hayvanın gerekli merci ya da kişilerce camiden alınması gerektiğini belirtti. Bir ay önce de 2 yavru köpeğin yine aynı camiye bırakıldığını belirten vatandaşlar, evcil hayvanlardan sıkıldıklarında dışarı bırakanlara tepki gösterdi. Hamsterın şadırvana bırakılış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"Hamsterı şadırvanın içine bırakıp gitmişler"

Konuyla ilgili konuşan cami cemaatinden Nurettin Öztürk, "Bizim bu camilere artık kedi köpek her şeyi bırakıp gidiyorlar. Eskiden bebek bırakıyorlardı, artık evcil hayvan bırakıyorlar. Geçenlerde köpek bırakmışlardı maalesef o köpekler öldü, şimdi de fare bırakmışlar. Bir canın bu kadar ucuz olmaması lazım, bu hayvanları alıyorlar ondan sonra getirip camiye bırakıyorlar. Allah aşkına camiye fare bırakılır mı ya soruyorum size. Bu iş bu kadar ucuz olmaz evcil hayvan kardeşim. Ha fare ha hamster aynı şey. Geçen de köpek bıraktılar bebek bırakıyorlardı ya bu ne Allah aşkına. Hamsterı şadırvanın içine bırakıp gitmişler. Bu hayvan iki gündür burada duruyor. İçine yem bırakmışlar, biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Arkadaşlar polisi ve belediyeyi aramışlar ama kimse ilgilenmemiş hayvan öyle duruyor. Kardeşim bakamayacağınız hayvana almayın, alırsanız da aldığınız yere götürün ya da sahiplenecek insanlar bulun neden camiye getiriyorsunuz? Burası hayvanat bahçesi mi?" dedi.

"Bıktıkları zaman sokağa atmasınlar"

Bırakılan hamsterın sahiplerinin gelip camiden hayvanını alması gerektiğini belirten Osman Asi ise şöyle konuştu;

"Yaklaşık bir ay önce iki tane köpek bırakmışlardı. Biz o köpeklere cami cemaati olarak birkaç gün baktık ve besledik. Daha sonra hayvanlar muhtemelen soğuktan ya da açlıktan öldüler tam bilemiyorum. Şimdi de hamster bırakmışlar, biz ne olduğunu bile bilmiyorduk. Vatandaşlar evde beslemek ya da çoluk çocuğunu memnun etmek için aldıkları hayvanları, bıktıkları zaman sokağa atmasınlar. Bu işin günahı var. Bu hayvanlara çip takılmalı ve kimin olduğu belli olmalı. Eğer buna bakamayacaklarsa da aldıkları yere geri götürsünler ya da birilerine sahiplendiresinler. Cami, hayvan bırakma yeri değil ki, buna biraz daha dikkat etmek lazım. Gördüğümüzde tabii ki şaşırdık, eskiden bebek bırakırlardı insanlar yetkililere haber verip sahiplenmeye çalışırlardı. Yeni moda da köpek bırakmak oldu sanırım. Bu camiye özel mi başka yerde var mı bilmiyorum ama bir ay arayla iki kez evcil hayvan bırakılınca insanlar artık bakamıyor. Ondan sonra da caminin avlusuna ya da Şadırvanlı bırakıyorlar' diye düşündük. Hayvan aç kalmasın diye arkadaşlar yem de verdi. Belki de insanlar hayvan besleyerek kendilerini memnun ediyor olabilir, bu bir sevgi meselesidir, tabi ama hayvandan bıktıktan sonra da sokağa atmasınlar. Barınağa ya da aldıkları yere götürmeleri daha iyi olur, sokağa hayvan bırakmak doğru bir davranış değil."