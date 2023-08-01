Eskişehir'de Boya Ustasının İlginç Reklamı

Eskişehir'de bir boya ustası, aracının arkasına kendi reklamını içeren pankartını yapıştırarak dikkat çekti. Pankartta 'Boya - Badana' yazısı ve telefon numarası bulunuyor.

Eskişehir'de aracının arkasına kendi reklamını içeren pankartını yapıp asan boya ustası sürücüler başta olmak üzere vatandaşların dikkatini çekti.

Eskibağlar Mahallesi Kırımlıer Sokak üzerinde ilginç bir reklam tarzı dikkat çekti. Sokak üzerine park halindeki bir aracın arkasına boya ustası olduğu tahmin edilen sahibi tarafından 'Boya - Badana' yazılı pankart asıldı. Aracın arka tamponuna sağlam bir biçimde yapıştırılan ve üzerinde telefon numarasının da bulunduğu pankart başta diğer sürücüler olmak üzere insanların dikkatini çekti. Boya ustasının kullandığı yöntem 'ticari zekanın bu kadarı' olarak yorumlandı. - ESKİŞEHİR