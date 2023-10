Eskişehir'de Balık Satışları Devam Ediyor

Balık tezgahlarında satışların devam ettiği Eskişehir'de balıkçı esnafı vatandaşlara balık pişirme yöntemleri konusunda tavsiyelerde bulunurken vatandaşlar da balık fiyatlarının piyasaya göre uygun olduğunu söyledi.

Balık sezonunun açılmasının üzerinden yaklaşık bir ay geçerken tezgahlarda balık satışları devam ediyor. Hamsi başta olmak üzere sardalya, uskumru, lüfer, çinekop, levrek, somon, palamut çeşitleri tezgahlarda yerini alarak satılıyor. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde balıkçıların yoğun olduğu sokakta çeşit çeşit balıklar vatandaşlardan rağbet görüyor. Balıkçı dükkanlarının önündeki vatandaş yoğunluğu dikkat çekerken, en çok satışı olan balık çeşidi olarak hamsi öne çıkıyor. Hamsinin kilosu 80 ila 100 lira arasında alıcı buluyor. Bazı vatandaşlar balık fiyatlarını yüksek karşılarken, bazıları da piyasaya göre fiyatların normal olduğu görüşünü ifade etti. Balıkçı esnafı ise satışlardan memnun olduğunu ifade ederken, pişirilme yönteminin her balık için farklı olduğunu belirtti. Her balığın kendi mevsiminde pişirilmesini vatandaşlara tavsiye eden balıkçı esnafı, ızgara ve tava balığın birbirine karıştırılmamasından bahsetti.

"Her balığın bir pişirme yönetimi var, ona göre yapmak gerekiyor"

Alışveriş yoğunluğunun yaşandığı balıkçı dükkanında çalışan Fatih Arslanbenzer, hamsinin hem bol hem de fiyatının uygun olmasından dolayı talebin çok olduğunu dile getirdi. Vatandaşların balık pişirirken bazı yanılgılara kapıldıklarına dikkat çeken Arslanbenzer, "Hamsi bu sezon bol. Palamut ve çinekopu bekliyoruz ama bu sene onlar zayıf gözüküyor. Hava sıcak ama satışlar iyi. Biz memnunuz. Hamsi hem bol hem de ucuz olduğu için fazla satılıyor. İnsanların bütçesi de yetiyor. Yavaş yavaş lüfer çıkmaya başladı, onu satıyoruz. Lüferin fiyatı biraz yüksek ancak yine de tabii ki talep var. Balığı yaparken en büyük yanılgı çok yağda yapmaları. Vatandaşların balığı az yağda yapmaları gerekiyor. Her balık güzel, lezzetli, tabii ki mevsiminde. Her balığın bir pişirme yönetimi var, ona göre yapmak gerekiyor. Fırın balığını tavada veya ızgarada yapınca olmuyor Izgara balığı ızgarada, tava balığı tavada yapılmalı. Hamsinin fiyatı 80 ila 100 lira. Palamut 150 lira, lüferin adedi 200 lira. Çupra ve levreğin kilosu 200 lira. Bunların iki, üç tanesi ortalama bir kilo gelir. Diğer balıklarda fiyatlar değişiyor. Her gün fiyatlar değişkenlik gösterebiliyor" diye konuştu.

"Balığın göze çok faydası olduğunu biliyorum"

İstanbul'dan Eskişehir'e gelen ve tezgahtan balık alan emekli vatandaş Hüseyin Karakaya, balığın çok faydalı olduğunu bildiğine vurgu yaparak, "Balık mevsimi açıldı, ben de balık aldım. İki kilo aldım, çocuklarla yiyeceğiz. Hayat şartlarına göre balık fiyatları normal. Balığın göze çok faydası olduğunu biliyorum. Ben balığı evde temizleyeceğim, poşetle aldım. Ben devamlı balık alır, yerim. Biz genelde hamsi alıyoruz. Arada diğer balıkları da alıyorum. İstanbul'da balık daha çok yiyordum. Burada o kadar olmuyor" dedi.

"Ya hamsi ya istavrit alıyorum"

Fevzi Tikçe isimli bir başka vatandaş ise balık fiyatlarının normal olduğunu belirterek, "Hamsi aldık, temizlenmesini bekliyoruz. Biz fazla balık yiyen insan değiliz. Fazla balık tüketmiyoruz. Hanım kokusundan dolayı rahatsız oluyor. Ara ara alıyoruz. Fiyatlara yüksek demek yanlış olur. 20, 30 lira olsun diyemez. Balık fiyatları piyasaya göre normal. ya hamsi ya istavrit alıyorum" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR