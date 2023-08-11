Eskişehir'de Aşırı Terlemeden Kurtulmak İçin Yaz Boyunca Kısa Saç Tercih Edildi

Eskişehir'de aşırı terlemeden kurtulmak için yaz boyunca kısa saç tercih eden vatandaşlar, uzun modelleri yapabilmek için sonbaharı bekliyor.

Bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, giyim tarzlarına olduğu gibi saç modellerine de yön verdi. Sıcak havalarda uzun saçları sebebiyle aşırı terleyen vatandaşlar, kısa model saçları tercih etti. Uzun yıllardır erkek kuaförlüğü yapan Ahmet Uğur Şehir, uzun saçlar sebebiyle terlemenin saç köklerine de zarar verdiğini söyledi. Ter sebebiyle yüzdeki gözeneklerin de kapanarak, yağlı bir görüntüye sebep olduğunu dile getirdi. Bu sebeplerle yaz mevsiminde kısa modelli saçların tercih edildiğini ifade eden Şehir, "Bu yaza uzun saçlarla başladık ama havanın aşırı sıcak olmasından dolayı tekrardan kısa saç modasına geri dönüş yapıldı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar aşırı kısa saçlar kullanmaya başladı. Aslında son dönemlerde erkeklerde uzun modelli saç merakı var, eylül ve ekim aylarında yeniden uzun saçlı modellerin moda olacağını tahmin ediyoruz. Şimdilik hava hala sıcak olduğu için terleme sıkıntısı yaşanıyor ve vatandaşlar sonbaharın, özellikle serin havaların gelmesini bekliyor. Yaz dönemindeki terleme, insanları bunalttığı gibi saçlara ve yüze de kötü etki ediyor. Saçtaki kirliliği ve deriye verdiği zararın yanı sıra yüzümüzde bulunan gözenekleri de doldurarak yağlı bir cilt oluşmasına sebep oluyor. Geçtiğimiz 5 yıl boyunca kısa saç modası vardı ama aktörlerin görünüşlerini beğenen vatandaşlar uzun ve dökümlü saçlara merak salmaya başladı. Önümüzdeki dönemlerde bu tarz saçlar yeniden moda olabilir, ayrıca futbolcu modelleri de son zamanlarda sık kullanılmaya başladı" dedi. - ESKİŞEHİR