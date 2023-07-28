Eskişehir'de Artan Sıcaklarla Birlikte Turşu Suyu Talebi Artıyor

Eskişehir'de artan sıcaklar sonrası tuz ve sıvı kaybını önlemek isteyen vatandaşlar turşu suyuna yönelirken, bahse konu içecek adeta yok satıyor.

Yaz aylarının gelmesiyle kavurucu sıcaklar insan hayatını etkilemeye başladı. Bu etkilerden en öne çıkanı ise terlemeden dolayı su ve tuz kaybı. Sıcak havalarda vatandaşlar da insanların en çok tercih ettiği içeceklerden biri de turşu suyu. Bilinenin aksine turşu suyuna talep yazın kışa göre daha çok oldu. Buna göre kışın güde ortalama 150 bardak satılan turşu suyu yazın 700 bardağa kadar çıkabiliyor.

Eskişehir'de turşuculuk yapan Ünal Atalay, bu talebin nedenleri ve fiyatlar hakkında, "Turşu suyuna talep var. Yazın değil de kışın daha çok tüketiliyor diye düşünüyorlar ama bizde tam tersi yazın talep ediliyor. Sebebi ise bu sıcak havalarda özellikle şu dönemde su ve tuz kaybından dolayı insanlar bu kaybını turşu suyu ile gideriyorlar. Bir de biz bunu soğuk servis ediyoruz, bununda etkisi var. O yüzden de çok talep alıyor. Örnek veriyorum, kışın günde 150 bardak satıyorsa bu yazın 600-700 bardaklara çıktığı oluyor. Fiyatlar şimdi biz gündeme göre zam yapmıyoruz. Yaklaşık 6 aydır 10 TL" dedi. - ESKİŞEHİR