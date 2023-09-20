Eskişehir'de araç çarpması sonucu 73 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Eskişehir-Bursa kara yolu Uluönder Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, bir aracın çarptığı 73 yaşındaki kadın hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'de bir aracın çarptığı 73 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Eskişehir- Bursa kara yolu Uluönder Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nihat U. idaresindeki 26 AGT 673 plakalı kamyonet, yaya halde bulunan 73 yaşındaki Mehlika Saçbüken'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan 73 yaşındaki Mehlika Saçbüken, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR