Eskişehir'de apart doluluk oranı yüzde 90'ı buldu

Deprem bölgesindeki öğrencilerin tercihi Eskişehir

Apart işletmecisi Serkan Er:

" İstanbul'da 150 bin ile 250 bin arası değişen fiyatlar Eskişehir'de 50 bin ile 110 bin"

" Eskişehir'de 8 olan fiyat büyük şehirlerde 16"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de uzun yıllardır apart işletmeciliği yapan esnaf, kent genelinde büyük şehirlere göre yarı yarıya daha ucuz olan apartların doluluk oranın yüzde 90'ı bulduğunu ve bu rakamının önemli bir kısmının deprem bölgesinden geldiğini belirtti.

Üniversitelerin yeni eğitim-öğretim dönemlerine az bir süre kaldı. Özellikle yeni üniversite kazanan öğrenciler üniversitelerinin olduğu şehirlere yerleşip yeni yerlerine alışmaya çalışmaya başladı. bu konuda öğrenciler genellikle ya ev ya da apart veya yurt tarzı yerleri tercih ediyor. Özellikle üniversitede ilk veya 2'nci yılı olan öğrenciler ve aileleri, daha güvenli olduğu için apartları tercih ediyor. Öğrenci kenti olarak bilinen Eskişehir'de de geçtiğimiz yıla göre doluluk oranları daha yüksek olan apartlar işletmecileri durumdan memnun. Doluluğun sebebi olarak ise hem büyük şehirlere göre daha uygun fiyatlı oluşu hem de daha kaliteli eğitim gösteriliyor. Özellikle ev ve iş yerleri 6 Şubat tarihinde ağır hasar alan depremzedeler bu duruma daha çok dikkat ediyor.

" Eskişehir'de doluluk olarak yüzde 90'ı buldu"

Yenibağlar Mahallesi'nde kız öğrenci apartı işleten Serkan Er, Eskişehir'in tercih sebepleri için konuştu. Eskişehir'deki apart fiyatlarının büyk şehirlerdekinin yarısının olduğunu söyleyen Er, "Geçen sene KYK kapasite artırımından dolayı doluluk oranlarımız çok düşük kalmıştı. Doluluk oranlarımız çok düşük kalmıştı. Bu sene deprem bölgesinden çok fazla öğrenci aldık. Özellikle biz bunun iç Anadolu Bölgesi'ndeki üniversitelere yoğun bir kayıt yaptırıldığını düşünüyoruz. Çünkü veliler hep şunu söylüyorlar bize, İzmir, Bursa, Ankara gibi çocuk okutmanın çok zor olduğunu ve Eskişehir'de 8 olan fiyatın orada 16 olduğunu söylüyorlar, kendilerini unutuyorlar. Bu sebeple çok fazla doldurmayacağız korkusu bu sene yaşamadık, Allah'a şükür inşallah üniversitelerimiz açılırsa Eskişehir için konuşuyorum sadece kendimiz için konuşmuyorum. Bu sene doluluk oranlarımız daha iyi geçen seneye oranla. Aldığım bilgiye göre doluluk olarak yüzde doksanı bulduk. Eskişehir için bu da iyi bir oran yüzde doksanı geçtiğimiz sürece esnaf ekmek yer, parasını kazanır. Çok büyük sıkıntı yaşamaz yüzde doksanının altında kalırsak biz sıkıntıya gireriz. Eskişehir sadece İstanbul'u geçin, Bursa, İzmir, Ankara, Antalya, Adana, Gaziantep, bu tarz şehirleri oranına da çok avantajlı bir şehir olduğunu biz velilerden hep duyuyoruz. Örneğin İstanbul'da senelik 150 bin ile 250 bin arası değişen fiyatlar varken bizde 50 bin ile 110 bin arasında değişen fiyatlar var" dedi.

"Fiyat üzerinden yürümesinler"

Apart seçiminde dikkat edilecek hususlar hakkında da konuşan işletmeci Serkan Er, şöyle devam etti; "Bizde velileri hak veriyoruz. Ben de kızımı çocuğumu şu an şehir dışına üniversiteye göndersem birinci ve ikinci mutlaka ve mutlaka apart tercih ederim. Kafanız rahat güvenliği var, elektriği, suyu, dar abonelikleri açık. Burada bir tane müdürlerimiz oluyor. Her apartta hemen hemen bu işi merdiven altı yapmayan bütün apartlarda anlattığım sistem mevcut. Bizim öğrencilerimizin yüzde yetmişi birinci sınıf öğrencisi ve hazırlık öğrencisi yüzde 25- 30 civarında 2-3 ve 4'üncü sınıf öğrencimiz var. Bizim ailelerin en fazla dikkat etmesi gereken durum bir kere. Fiyat araştırması yapmadan gidip bir aparta takılıp tek fiyat üzerinden yürümesinler. Çünkü bu işi merdiven altı yapan hiçbir şekilde vergi ödemeyen faturasını kesmeyen yüzlerce apart var dikkat etsinler."