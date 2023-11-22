Eskişehir'de Ani Manevra Sonucu Kaza: Park Halindeki Otomobil Üzerine Çıktı

Eskişehir'de bir sürücü, ani manevra yaparak direksiyon hakimiyetini kaybetti ve park halindeki bir otomobile çıktı. Kazada maddi hasar meydana geldi.

Eskişehir'de ani manevra sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki bir otomobili üzerine çıktı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Fulya sokakta meydana geldi. İddiaya göre Fulya sokak ve Plevne sokak kesişimde bir araçla karşı karşıya gelen 34 EZY 987 plakalı sedan otomobilin sürücüsü, ani manevra yaptı. Manevra sonucu sürücü otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek Fulya sokakta park halindeki aracın sol kısmına çıktı. Kaza yapan aracın iki tekerliği yerden kesilirken, iki otomobilde de maddi hasar oluştu. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR