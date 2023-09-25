Eskişehir'de Ambulansa Yol Verilmedi, Vatandaşlar Tepki Gösterdi

Eskişehir'de yolu kapatacak bir şekilde park edilen araç hastaya yetişmeye çalışan ambulansın geçmesine engel olurken, çevredeki vatandaşlar sürücüye tepki gösterdi.

Bir hastaya yetişmek için Odunpazarı İlçesi Arifiye Mahallesi Sencer Sokak'tan geçen bir ambulans, yolu kapatacak şekilde park edilen 26 GK 942 plakalı araç sebebiyle ilerleyemedi. Ambulans sürücüsü siren ve korna çalarak sesini duyurmaya çalışırken, araç sahibi dakikalar sonra gelerek ambulansa yol verdi. Sürücü, ambulans geçtikten sonra yine aynı yere yolu kapatacak şekilde park yapınca çevredeki vatandaşlar 'oraya park mı yapılır' diyerek olaya tepki gösterdi. - ESKİŞEHİR