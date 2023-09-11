Eskişehir'de 47 Yetim ve Öksüz Çocuk İçin Toplu Sünnet Şöleni Düzenlendi

Eskişehir Odunpazarı bölgesinde yetim ve öksüz çocuklar için düzenlenen toplu sünnet şöleninde 47 çocuk sünnet oldu. Şölende çocuklar, Mehteran Takımı, palyaço gösterisi ve çizgi film maskotlarıyla eğlendi.

Eskişehir Odunpazarı bölgesinde 47 yetim ve öksüz çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi.

Eskişehir'de yetim ve öksüz çocuklar için toplu sünnet şöleni düzenlendi. Umut Arama Kurtarma Derneği tarafından düzenlenen şölende 47 çocuk sünnet oldu. Şölende Mehteran Takımı, palyaço gösterisi ve çizgi film maskotları sahne alarak çocukları eğlendirirken, Nasrettin Hoca gibi geleneksel Türk figürleri de onlara moral verdi. Yeni eğitim-öğretim sezonundan önce düzenlenen şölene katılan çocuklar, doyasıya eğlendi. - ESKİŞEHİR