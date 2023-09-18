Eskişehir'de 114 Okul Servis Aracı Denetlendi, 2 Servise Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 114 okul servis aracı kontrol edildi ve kusurlu bulunan 2 servise para cezası kesildi.

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından 114 adet okul servis aracı denetlenirken, 2 okul servisine para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlamasıyla birlikte Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerince çocukların güven içinde yolculuk yapmalarının sağlanması ve servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarının önlenmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi. Ekipler tarafından 11 ile 18 Eylül 2023 tarihleri arasında okul servis araçlarına yönelik düzenelenen denetimlerde toplamda 114 adet okul servis aracı kontrol edildi. Denetimlerde, kusurlu bulunan 2 okul servisine bin 387 TL para cezası kesildi. - ESKİŞEHİR